Известный учитель умерла в Петрозаводске

В пятницу, 7 июня, после тяжелой болезни ушла из жизни педагог и актриса Людмила Мурашкина. Об этом сообщает паблик театра ПетрГУ.

Людмила Ивановна последние 30 лет работала учителем в школе №42 Петрозаводска. До этого трудилась в школе в Сенной Губе, была младшим научным сотрудником кафедры физики твердого тела ПетрГУ, работала на радиозаводе.

В студенческом театре ПетрГУ Людмила Мурашкина появилась в 1971 году и с тех пор была активным участником его деятельности. Сыграла более десятка ролей. В 2007 году она стала режиссером театра.

Коллеги и близкие приносят соболезнования в связи с кончиной учителя и театрального деятеля. // Фото: freepik.com / Mdjaff, vk.com