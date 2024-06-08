08 июня 2024, 09:33
Общество

Жительница Карелии выиграла федеральный конкурс красоты

Екатерина Пучкова победила в конкурсе «Мисс УИС»

Представительница Карелии Екатерина Пучкова выиграла конкурс красоты «Мисс УИС». Об этом сообщает паблик Федеральной службы исполнения наказаний.

Финал конкурса состоялся накануне в конференц-зале министерства юстиции России в Москве. Девушки продемонстрировали жюри свои творческие номера.

По результатам соревнования Екатерина Пучкова завоевала титул «Мисс УИС -2024». Наша землячка опередила всех соперниц.

Пучкова также была признана лучшей в спортивных испытаниях. Помимо этого, нашей участнице было присвоено звание «Мисс профессиональное мастерство». // Фото: ФСИН

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Екатерина Пучкова
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