08 июня 2024, 09:33
Жительница Карелии выиграла федеральный конкурс красоты
Екатерина Пучкова победила в конкурсе «Мисс УИС»
Представительница Карелии Екатерина Пучкова выиграла конкурс красоты «Мисс УИС». Об этом сообщает паблик Федеральной службы исполнения наказаний.
Финал конкурса состоялся накануне в конференц-зале министерства юстиции России в Москве. Девушки продемонстрировали жюри свои творческие номера.
По результатам соревнования Екатерина Пучкова завоевала титул «Мисс УИС -2024». Наша землячка опередила всех соперниц.
Пучкова также была признана лучшей в спортивных испытаниях. Помимо этого, нашей участнице было присвоено звание «Мисс профессиональное мастерство». // Фото: ФСИН