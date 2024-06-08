Осторожно: злые комары

Дачники, туристы да и жители сел и городов с приходом лета едва успевают отмахиваться от злых и голодных комаров. Немало неудобств доставляют кровососущие и домашним животным.

«Комары и мошки атакуют, как только выйдешь на улицу. Их налетает сразу целая туча», — жалуются жители Карелии.

Повышенная влажность и тепло благоприятствуют массовому развитию насекомых. Июнь 2024 года стал комариным раем для них.

Ученые объясняют, что комары могут размножаться в самых различных водоемах, вплоть до луж, бочкек с водой и даже в низинах.

По-прежнему меньше насекомых наблюдается в городах, больше — в деревнях и селах.

Любителям отдыха на природе лучше запастись «некусайками». Мази и спреи помогут уберечься от укусов кровопийц.//фото: Алина Гапеева