В России хотят создать единую систему для борьбы с мошенниками

Надо создавать единую систему с участием банков, мобильных операторов, правоохранительных органов, маркетплейсов, регуляторов, где все участники получали бы одномоментно информацию о мошенничестве, украденном телефонном номере, о том, где точно находятся преступники. Такой подход мог бы уменьшить масштаб противоправных действий на 80–90%, заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе дискуссии «Цифровая безопасность клиента. Код доверия нового времени» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Участниками дискуссии стали представители органов государственной власти и компаний,участвующие в разработке предложений по противодействию телефонному мошенничеству. Речь шла о том, что необходимы законодательные инициативы, регулирующие порядок предоставления сим-карт и ответственность за их неправомерное использование. С другой стороны, не менее важно повышать цифровую грамотность граждан.

«Тема телефонного мошенничества чрезвычайно актуальна для нашей страны. Сегодня это огромная отрасль с миллиардными оборотами, с колоссальным числом вовлечённых в преступную деятельность людей и миллионами пострадавших. Тем не менее многие кредитные организации научились бороться с этим злом. В Сбере, например, эффективность составляет 99,8%. Наши алгоритмы искусственного интеллекта с высочайшей точностью определяют, что идёт мошенническая операция, и мы можем её блокировать»,

- заметил Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Одна из необходимых мер — выявление так называемых дропов, то есть людей, которые участвуют в выводе преступно полученных средств. При этом деньги выводятся по-разному, даже с помощью компьютерных игр. По словам спикера, сегодня около 2 млн человек являются дропами. Сбер умеет эффективно определять таких преступников, как используя собственные антифрод-системы, так и сотрудничая с телекомами.

Для борьбы с телефонным мошенничеством нам надо объединить усилия финансовых организаций, которые имеют антифрод-системы лучшего качества, лучшие возможности и состыкованы с FinCERTом Банка России. Такие же комплексы должны возникнуть у телекомов, и в системе правоохранительных органов. В идеале их надо связать в единую систему.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.