Красавица в форме представит Карелию на всероссийском конкурсе

Жительница Карелии Екатерина Пучкова вышла в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства и творчества сотрудников уголовно-исполнительной системы «Мисс УИС» (16+), который проходит в Москве. Необычный конкурс красоты проходит в седьмой раз.

За последние несколько лет Екатерина - единственная участница из нашего региона, которая смогла добиться столь высоких результатов и пройти в финал.

22-летняя Екатерина Пучкова всего год работает инспектором, но о выборе профессии нисколько не жалеет. У нее первый разряд по легкой атлетике, она отлично стреляет, любит книги, особенно Ремарка, интересуется психологией.

Кроме того, Екатерина отлично готовит, является донором крови и считает профессию – призванием. Службе посвятили себя также ее родители и сестра.

В настоящий момент она защищает честь Карелии на престижном конкурсе, ее соперницами являются одиннадцать девушек со всей России.

Екатерина уже показала отличные результаты в спорте и стрельбе, была третьей в тестировании. Впереди – творческие этапы конкурса. Форма не мешает участницам петь, танцевать, читать стихи. Екатерина сделала ставку на рисование. Финал состоится в пятницу.

Также проходит голосование в Сети в номинации «Мисс интернет-голосование». На сайте ФСИН можно посмотреть видеовизитки участниц. // фото из VK-сообщества «УФСИН России по Республике Карелия» и из личного архива Екатерины Пучковой