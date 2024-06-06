Житель Карелии Владимир Сало погиб в зоне боевых действий

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец села Сумский Посад Владимир Сало. О его гибели сообщает паблик администрации Беломорского округа.

По данным источника, похороны военнослужащего состоятся 7 июня в 10 утра на станции Тегозеро.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что в зоне СВО погибли еще двое жителей республики - Виктор Нисконен и Максим Богданов. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com