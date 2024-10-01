Изменения во внешности могут указать на повышенный холестерин

Оценить уровень холестерина позволяет анализ крови, но есть и внешние признаки, свидетельствующие о его повышенном уровне.

По мнению британского терапевта Мартин Скерр, на высокий холестерин указывают узелки под кожей на коленях, ступнях и кистях. Их размер всего от 10 до 12 мм. Эти узелки являются отложением холестерина на коже и называются ксантелазмы или ксантомы, сообщает «Газета.Ru».

На повышенный уровень холестерина могут указывать и глаза. По краю роговицы появляется серое «кольцо». Но такая дуга по краю глаза может возникать и при повышении уровня других липидов (жиров) в крови. // фото unsplash.com/ Vanessa Bumbeers