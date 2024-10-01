Россиянам подсказали, как избавиться от «сахарной зависимости»

Здоровые десерты помогут побороть тягу к сладкому. Это могут быть свежие фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб с кусочком авокадо. Чтобы больше не тянуло на сладкое, следует на 3-7 дней отказаться от сахара и подсластителей, считает нутрициолог Ирина Никулина.

Человека может тянуть на сладкое на фоне стресса, недостатка сна или каких-то элементов питания, пишет «Газета.Ru». Например, если хочется съесть шоколадку, то в организме может быть недостаток магния. Врач рекомендует попытаться понять, какое состояние провоцирует желание съесть сладость. // фото freepik.com