Из-за задержки на день женщине не платили пособие на погребение матери

Жительнице Петрозаводска отказали в выдаче пособия на погребение матери. Прокуратура установила, что этот отказ незаконный. Разногласие возникло из-за одного дня, сообщили в надзорном ведомстве.

Потерявшая близкого человека женщина после похорон обратилась за компенсацией части расходов в пенсионный орган, но ей отказали. Чиновники сочли, что заявление поступило в учреждение за пределами установленного срока - на день позже.

При этом предусмотренный законом 6-месячный срок на подачу заявления истекал в выходной день. То есть последним днем подачи заявления был следующий за ним рабочий день. То срок пропущен не был.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением к пенсионному органу в суд, ситуацию исправили. Социальное пособие на погребение матери уже перечислили на банковский счет горожанки. // Фото: Oksana_ksana/