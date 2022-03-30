За просрочку коммунальных платежей пени обещают не повышать

В правительстве РФ приняли решение отвязать расчет пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ от выросшей до 20% годовых ключевой ставки Банка России. В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Постановление об этом подписал примьер-министр Михаил Мишустин, дает разъяснения портал объясняем.рф.

По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты.

«При действующей ключевой ставке Банка России максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения!»,

- написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Напомним, возможность подобного регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках федерального закона, подписанного президентом 14 марта. Фото: «Петрозаводск говорит».