В цветочные магазины Петрозаводска завезли зараженные растения

В результате фитосанитарного мониторинга 17 марта в трех торговых точках в Петрозаводске нашли партии зараженных цветов. Это кустовые хризантемы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Общий объем составил 87 штук, все цветы были поражены западным цветочным трипосм. Хризантемы поставили в карельскую столицу из Нидерландов.

Факт заражения подтвердило энтомологическое исследование, проведенное Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». Собственники зараженной продукции решили ее уничтожить. // Фото: Didgeman/pixabay.com