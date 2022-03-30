30 марта 2022, 10:32
В цветочные магазины Петрозаводска завезли зараженные растения
Опасного вредителя нашли в хризантемах из Голландии
В результате фитосанитарного мониторинга 17 марта в трех торговых точках в Петрозаводске нашли партии зараженных цветов. Это кустовые хризантемы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Общий объем составил 87 штук, все цветы были поражены западным цветочным трипосм. Хризантемы поставили в карельскую столицу из Нидерландов.
Факт заражения подтвердило энтомологическое исследование, проведенное Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР». Собственники зараженной продукции решили ее уничтожить. // Фото: Didgeman/pixabay.com