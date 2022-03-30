Бесплатно пожить в Кижах пригласили чистоплотных граждан

Музей-заповедник «Кижи» пригласил всех желающих устроиться на работу уборщиками помещений и территории острова. Она сезонная, с 1 мая по 31 октября, сообщили в учреждении культуры, информацию разместили в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте.

Работникам обещают бесплатно выделить служебное жилье, оборудованное бытовой техникой и кухонной утварью. Два раза в неделю им предоставят «жаркую баньку».

От кандидатов кроме необходимых документов просят быть позитивными при любой погоде, чистоплотными и ответственными на работе и вне ее, бесконфликтными, доброжелательными и умеющими идти на компромиссы при общении с коллегами и туристами. // Фото: kizhi.karelia.ru