Инвалид, получивший «квартиру с трупом», выиграл суд у мэрии

Текст: Елена Малишевская, фото: Елена Малишевская, Алексей Пинчук

Петрозаводский городской суд вынес вердикт по гражданскому иску Алексея Пинчука к администрации столицы Карелии. 28-летний парень, инвалид, которому жилье было положено по закону, получил от мэрии Петрозаводска квартиру, в которой около года лежал труп бывшего хозяина. Труп разлагался, самомумифицировался, фрагменты тканей впитывались в пол. Останки вынесли, а жилье в состоянии как из фильма ужасов передали Алексею Пинчуку. Молодой человек с инвалидностью взял кредит, сделал ремонт за свой счет и в течении полутора лет пытался через суд возместить свои материальные и моральные затраты.

Напомним, у Алексея Пинчука серьезное хроническое заболевание, приведшее к инвалидности и невозможности работать. Пенсия от государства - около 16 тысяч рублей. Долго стоял в очереди на квартиру, которая ему была положена по закону, через суд удалось добиться получения. Однако в том жилье, которое ему предоставила мэрия, жить сразу было невозможно.

«Сегодня мы разбираем не просто спор о деньгах. Мы разбираем, что такое справедливость и каково это — быть вынужденным жить в квартире, где месяцами лежал труп, вдыхать въевшийся запах смерти, бороться с удушьем, плесенью, трупными пятнами, разлагающимися полами и отсутствующей сантехникой. Истцу не подарили эту квартиру. Он не получил её в наследство от богатых родственников. Он получил её по решению суда, как инвалид, нуждающийся в жилом помещении. Получил — потому что государство, через органы местного самоуправления, обязано было обеспечить его жильём. Жильём, а не моргом в многоквартирном доме»,

- говорили в суде представители Алексея Пинчука.

Юристы Елена Тамонова и Анна Филатова взялись представлять интересы парня-инвалида в суде на безвозмездной основе. Они узнали о деле Пинчука, поняли, что Алексей сам не справится. В суде юристы настаивали на том, что администрация Петрозаводска не просто предоставила помещение, непригодное для проживания. Она это сделала с осознанием состояния квартиры. Потому что сотрудники администрации вместе с истцом проводили осмотр помещения. Они сами все видели: и трупные пятна, и разложение, и запах, который невозможно забыть. И все равно подписали акт. Без фотофиксации, без технического заключения. Администрацией был составлен акт, который формально зафиксировал отсутствие претензий со стороны нуждающегося, однако не отражал реального технического состояния помещения.

Предоставление помещения без ремонта — нарушение гарантий права на достойные жилищные условия. Формальное согласие лица на вселение в аварийное/непригодное помещение не может рассматриваться как отказ от права на безопасные условия проживания, если выбор был фактически принудительным (альтернатива — остаться без жилья). Истца устраивал район, местоположение квартиры, площадь, этажность. Но санитарное состояние - нет.

«Истец мог бы отказаться от помещения, но фактически остался бы проживать на улице, так как размер пенсии - 16 тысяч рублей - не позволяет снимать жилье»,

- подчеркивала юрист Елена Тамонова.

Обещания администрации (даже устные) создать надлежащие условия проживания являются юридически значимыми действиями, если они повлияли на решение лица понести расходы (взять кредит, сделать ремонт). Алексею Пинчуку в мэрии обещали помочь с ремонтом, но потом отказались. То, что такие переговоры были, подтвердила и Юлия Мизинкова, в 2023 году работавшая в мэрии. Она пришла в суд в качестве свидетеля и рассказала, что такая история - не единичная. Городская администрация часто «побыстрее» передает квартиры умерших одиноких владельцев нуждающимся, чтобы избежать судов и новых штрафов. Как мы видим, такая стратегия не всегда работает - суды и штрафы все равно чиновников «догоняют».

«Истец не отказывался от жилья, потому что выбора не было. Он сделал ремонт своими руками, где мог, и за деньги, где не мог. И только потом, когда стал требовать обещанного, услышал: «А вы могли отказаться! А теперь — живите как хотите. Денег нет». Позвольте, Ваша честь, разве так работает закон? Разве органы власти могут сначала нарушить порядок обследования, затем устно пообещать помощь, а потом сказать: «Мы передумали»?»,

- говорили в суде представители истца.

Ремонт в квартире Алексею обошелся в 408 тысяч рублей. Эти деньги он требовал в суде взыскать с администрации Петрозаводска, а также моральный ущерб - 50 тысяч. Суд удовлетворил иск частично: взыскать с мэрии стоимость затрат - 349 тысяч рублей и 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Решение Петрозаводского городского суда вступит в силу в течение десяти дней, то есть 16 августа. У городской администрации есть возможность подать апелляцию, и, по мнению представителей Алексея Пинчука, мэрия этим правом непременно воспользуется. Юристы готовы сопровождать парня-инвалида и в Верховном суде. © «Петрозаводск говорит»