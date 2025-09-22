22 сентября 2025, 12:01
Происшествия

Иностранца унесло на лодке в озеро в Карелии

Спасатели помогли попавшему в беду туристу на озере Сямозеро
Озеро в Карелии
Фото: «Петрозаводск говорит»

Ночью 21 сентября спасатели получили сигнал о происшествии на Сямозере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Оказалось, что турист из Белоруссии днем отправился на рыбалку, но в назначенное время на туристическую базу не вернулся. На поиски отправились специалисты.

Мужчину нашли утром 22 сентября. Он был обнаружен в акватории озера недалеко от деревни Сямозеро в 17 километрах от изначального района поиска. Выяснилось, что у туриста села радиостанция, и закончился бензин для мотора, поэтому его далеко унесло течением.

В медицинской помощи иностранец не нуждался. Спасатели доставили его к товарищам.

Ранее сообщалось о том, что специалисты искали ночью заблудившегося в лесу пенсионера в Прионежье.

