Илон Маск вышел на второе место среди богатейших людей мира

Американский бизнесмен Илон Маск вырвался на второе место в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Основатель компаний Tesla и SpaceX обошел в рейтинге Билла Гейтса. Состояние Маска на данный момент оценивается в 127,9 миллиарда долларов. У основателя Microsoft - 127,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что за последний год состояние Илона Маска выросло на 100 миллиардов долларов. Это рекордный показатель в истории.

На первом месте списка богачей остается основатель Amazon Джефф Безос, активы которого оценивают в 182 миллиарда долларов. В пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото ibxk.com.br