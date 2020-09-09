«Хендай Туксан» сбил 16-летнюю девочку на «зебре» в Петрозаводске

Девушка-подросток пострадала в Петрозаводске под колесами автомобиля в минувший вторник, 8 сентября, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 18:33 в районе дома № 34 по улице Чапаева 30-летняя водитель-женщина автомобиля «Хендай Туксан» не уступила дорогу и совершила наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП девушке была оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Ранее мы писали, что на улице Антикайнена в этот же день автомобиль сбил молодую женщину.

С начала года на пешеходных переходах республики зарегистрировано 27 ДТП в которых 1 человек погиб и 26 пешеходов (в том числе 5 детей) получили травмы. Наибольшее число таких ДТП (77%) произошли в Петрозаводске, где в 20 автонаездах 19 человек получили травмы и погиб 1 человек.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на проезжей части.