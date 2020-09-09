Молодую женщину автомобиль сбил в Петрозаводске

Очередной пешеход пострадал в Петрозаводске под колесами автомобиля в минувший вторник, 8 сентября.

«В 18:42 в районе дома № 21 по улице Антикайнена 55-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на 30-летнююю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне видимости перекрестка. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

С начала года на пешеходных переходах республики зарегистрировано 27 ДТП в которых 1 человек погиб и 26 пешеходов (в том числе 5 детей) получили травмы. Наибольшее число таких ДТП (77%) произошли в Петрозаводске, где в 20 автонаездах 19 человек получили травмы и погиб 1 человек.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на проезжей части.