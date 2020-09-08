08 сентября 2020, 21:42
Происшествия

На «зебре» в Петрозаводске автомобиль наехал на двух пешеходов

Дорожный инцидент на Чапаева попал в объектив камеры видеонаблюдения

Очередной наезд на людей произошел вечером 8 сентября на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Чапаева и Островского в Петрозаводске.

 

Дорожный эпизод запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как несколько машин из правого ряда остановились перед пешеходным переходом для пропуска двух человек.  Однако машина, передвигавшаяся в крайнем левом ряду, продолжила движение. Результат оказался печальным. От удара пешеходы подлетели в воздух и рухнули на проезжую часть.

Фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Метки: 
ДТП
новости петрозаводска
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