08 сентября 2020, 21:42
На «зебре» в Петрозаводске автомобиль наехал на двух пешеходов
Дорожный инцидент на Чапаева попал в объектив камеры видеонаблюдения
Очередной наезд на людей произошел вечером 8 сентября на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Чапаева и Островского в Петрозаводске.
Дорожный эпизод запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».
На кадрах видно, как несколько машин из правого ряда остановились перед пешеходным переходом для пропуска двух человек. Однако машина, передвигавшаяся в крайнем левом ряду, продолжила движение. Результат оказался печальным. От удара пешеходы подлетели в воздух и рухнули на проезжую часть.
Фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»