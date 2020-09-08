Пешехода сбили в Кондопоге

Авария с участием пешехода произошла утром 8 сентября возле дома №9 на улице Советов в Кондопоге.

8 сентября в 08:47 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня в Петрозаводске под колесами автомобиля «Шкода» также пострадал пешеход. В 08.42 в районе дома № 21 по улице автомобиль наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть вне установленного для перехода места. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. А вечером 5 сентября на автодороге «Подъезд к МАПП Вяртсиля» неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.