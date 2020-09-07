07 сентября 2020, 13:35
Происшествия

Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в Карелии

Трагедия произошла на подъезде к МАПП Вяртсиля

Смертельное ДТП произошло в Сортаваьском районе.

По предварительным данным ГИБДД, 5 сентября около девяти часов вечера на автодороге Подъезд к МАПП Вяртсиля был сбит пешеход.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, совершенного неизвестным водителем на неустановленном автотранспортном средстве. Проводится проверка.

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новости Карелии
Сортавальский район
пешеход
ГИБДД
ДТП
дороги