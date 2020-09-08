08 сентября 2020, 11:42
Автомобиль сбил сегодня утром пешехода в центре Петрозаводска
Под колесами автомобиля на улице Антикайнена в карельской столице пострадал 30-летний молодой человек
Сегодня утром в карельской столице произошло ДТП с участием пешехода, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
«08.42 в районе дома № 21 по ул. Антикайнена водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на пешехода, перебегавшую проезжую часть вне установленного для перехода места. в результате дорожно – транспортного происшествия пешеходу, 1990 года рождения, потребовалась медицинская помощь»,
– говорится в сообщении дорожной полиции.
Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру»
Госавтоинспекция призывает пешеходов не подвергать свою жизнь опасности, переходить дорогу только в установленных ПДД местах.