Автомобиль сбил сегодня утром пешехода в центре Петрозаводска

Сегодня утром в карельской столице произошло ДТП с участием пешехода, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«08.42 в районе дома № 21 по ул. Антикайнена водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на пешехода, перебегавшую проезжую часть вне установленного для перехода места. в результате дорожно – транспортного происшествия пешеходу, 1990 года рождения, потребовалась медицинская помощь»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру»

Госавтоинспекция призывает пешеходов не подвергать свою жизнь опасности, переходить дорогу только в установленных ПДД местах.