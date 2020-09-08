В Карелии инспекторы ДПС помогли потерявшемуся мальчику попасть домой

В Сегеже инспекторы ДПС помогли потерявшемуся мальчику добраться домой. Подробности сообщили в МВД.

Стражи порядка обратили внимание на испуганного и растерянного несовершеннолетнего, находившегося на обочине объездной дороги. На вид ребенку было 5-6 лет, ребенок плакал, взрослых поблизости не оказалось. Инспекторы подошли к мальчику, узнали его имя. Он не смог объяснить взрослым, что делает на дороге, как и не смог назвать свой адрес. Ребенок помнил, как дойти до дома пешком. Оказалось, что живет он недалеко.

Инспекторы проводили его до дома и передали родителям, которые также не смогли пояснить, как мальчик оказался на дороге. Со слов матери, сын гулял со старшим братом во дворе. Автоинспекторы провели профилактическую беседу с родителями и порекомендовали оснастить одежду детей световозвращающими элементами.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних решают вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.