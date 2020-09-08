Мужчину осудят за нападение на полицейского в магазине Петрозаводска

В Петрозаводске будут судить 32-летнего мужчину по обвинению в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 5 лет.

13 июня нетрезвый мужчина похитил в магазине товар. Это заметил продавец и сообщил полицейскому, который в тот момент также находился в торговой точке.

«Сотрудник полиции предпринял меры к пресечению противоправных действий обвиняемого, который сначала оскорбил его нецензурной бранью, а затем, пытаясь покинуть магазин, оттолкнул и ударил рукой, причинив телесные повреждения», - говорится в сообщении Следкома по Карелии. Обвиняемый был задержан.