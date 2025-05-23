Губернаторов начнут оценивать по уровню рождаемости в регионах

Главам регионов будут ставить оценку за показатель рождаемости на местах.

В 2026 году будут оценивать эффективность губернаторов по показателям за 2025 год. Об этом в беседе с изданием «Эксперт» сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Субъекты, в которых лучше всего будут справляться с повышением рождаемости, будут получать ассигнования из федерального бюджета. Деньги будут распределять между субъектами.

За достижение ключевых показателей эффективности (KPI), включая и рождаемости, регионам ежегодно будут выделять 13 млрд рублей.

Голикова отметила, что основное внимание граждан, которые живут в мегаполисах, сосредоточено на профессиональной реализации. В связи с этим одно из приоритетных направлений – создание условий для совмещения семейных обязанностей с обучением и работой.

Голикова сказала, что в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» планируется строительство более 100 детских садов, оснащение более 2,2 тыс. образовательных пространств, создание более 23 тысяч мест в детских садах.

По словам вице-премьера, мероприятия по поддержке рождаемости и семей с детьми реализуют и в селах в рамках нацпроекта «Семья» и в других программах.

В городах Карелии же проходит волна оптимизации детских садов. Одно из последних заявлений сделал чиновник из Кондопоги.

На фоне снижения численности воспитанников детского сада принимается решение о закрытии одного из корпусов дошкольного учреждения и переводе 109 детей в другие корпуса «Колоска». © «Петрозаводск говорит»