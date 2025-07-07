Карельскому полицейскому дали взятку в размере 100 тысяч

Протянутые полицейскому 100 тысяч стали для молодого человека уголовным делом. 26-летний парень пытался откупиться от правоохранителей после совершенного в нетрезвом виде ДТП. Об этом рассказали в прокуратуре.

Весной в Костомукше парень в состоянии опьянения совершил аварию. Желая сохранить водительские права и избежать административной ответственности, молодой человек решился на коррупционное преступлению.

В служебном автомобиле ГАИ нарушитель передал инспектору деньги. Его задержали, завели уголовное дело. Наказание для нарушителя определит суд. © «Петрозаводск говорит»