23 июня 2024, 16:18
Грибы собирают в окрестностях Петрозаводска
Нашему читателю за час прогулки в лесу удалось набрать на жареху
В Карелии пошли грибы. Наш читатель поделился фотографией воскресного улова. Красноголовиков мужчина набрал вблизи Петрозаводска.
Прогулка в лесу заняла у Юрия один час. За это время удалось набрать на жареху.
По словам петрозаводчанина, грибы он собирал вблизи озера Лососинное. Грибочки он пожарит вместе с вкусной картошкой. // фото читателя «Петрозаводск говорит»/ на главной иллюстративное фото