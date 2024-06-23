Грибы собирают в окрестностях Петрозаводска

В Карелии пошли грибы. Наш читатель поделился фотографией воскресного улова. Красноголовиков мужчина набрал вблизи Петрозаводска.

Прогулка в лесу заняла у Юрия один час. За это время удалось набрать на жареху.

По словам петрозаводчанина, грибы он собирал вблизи озера Лососинное. Грибочки он пожарит вместе с вкусной картошкой. // фото читателя «Петрозаводск говорит»/ на главной иллюстративное фото