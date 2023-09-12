Греф о ключевой ставке и росте ВВП РФ до 2-3%

Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Следующее заседание по ставке состоится в эту пятницу, 15 сентября.



"Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - сообщил он журналистам в кулуарах Восточного Экономического форума.



Рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить от 2% до 3%, - также сообщил глава Сбербанка.

Мы полагаем, что в этом году рост будет свыше 2%. Что свыше 2% - это очевидно, но между 2 и 3%, сейчас пока тяжело предсказывать,

- сказал он.



Ранее Сбербанк прогнозировал рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,8%.



Согласно данным ЦБ РФ, уровень роста ВВП России к концу года, вероятно, будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%. Минфин РФ также ожидает прирост российской экономики по итогам года на уровне не менее 2%.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)