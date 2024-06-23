Граждан, сдающих дома и квартиры, переводят на коммерческий тариф

Текст и фото: Антонина Кябелева

В последнее время туризм в Карелии развивается быстрыми темпами. Во многом благодаря появлению частных гостевых домов, расположенных в живописных уголках по всей республике. Но, если ничего не изменится, то многие владельцы гостевых домов скоро будут вынуждены отказаться от предпринимательской деятельности.

Проблема в том, что с 2023 года АО «ТНС энерго Карелия» стало отслеживать владельцев гостевых домов и переводить их на коммерческий тариф на электроэнергию. С новыми тарифами принимать туристов становится просто экономически нецелесообразно, если речь не идет о гостиницах или крупных туристических базах. Мы попытались разобраться в этой ситуации.

Началось все с того, что в редакцию нашего издания обратились супруги Руслан и Мария, которые построили дом в старинном карельском селе Ведлозере, чтобы сдавать его туристам. Мария зарегистрировалась как самозанятая, чтобы деятельность по приему гостей была легальной и со стороны налоговых органов не было никаких претензий.

Несколько лет все было нормально. Туристы и рыбаки, пусть не так часто, как хотелось бы, арендовали дом на берегу Ведлозера.

Неприятный сюрприз «прилетел» от АО «ТНС энерго Карелия», имеющего статус гарантирующего поставщика электроэнергии в республике. Марию и Руслана предупредили, что раз они занимаются предпринимательской деятельностью, то для них будет установлен иной тариф на электроэнергию, который применяется для коммерческих организаций. Как рассказал Руслан, деваться было некуда и пришлось заключить с АО «ТНС энерго Карелия» договор электроснабжения с применением тарифа для коммерческих организаций.

«Обычно зимой мы платили за энергоснабжение 35-40 тысяч рублей. За апрель 2023 года, когда у нас был обычный тариф для населения, пришел счет на 8,9 тысячи рублей.

Недавно мы получили счет за май 2024 года, когда нас уже перевели на коммерческий тариф. Мы должны заплатить 57,6 тысячи рублей, то есть в 6 раз больше. При этом в мае у нас был один турист, который прожил пять дней. Мы, естественно, ушли в минус. Мы с супругой поговорили и решили, что будем выставлять дом на продажу.

Естественно, супруга будет сниматься с учета как самозанятая. Нам теперь заниматься приемом туристов просто не выгодно. В основном в Карелию едут летом и на новогодние праздники. Но дом приходится отапливать круглый год, есть там туристы или нет их. При новых тарифах нам никогда не окупить расходы на электроэнергию, так что мы уже связались с риелтором, чтобы вплотную заняться продажей дома»,

- сказал Руслан.

Судя по предоставленной им квитанции, коммерческий тариф на электроэнергию составляет для ночной зоны 6,22 руб./кВт.ч, для дневной зоны — 8,31 руб./кВт.ч.

Ситуацию, возникшую с тарифами, я рассказала своей знакомой, пока мы ехали в такси. Водитель нервно засмеялся. Он рассказал, что строит на берегу озера гостевой дом, но теперь скорее всего поменяет свои планы, так как в подобных условиях заниматься туризмом себе дороже.

Я направила официальный запрос в АО «ТНС энерго Карелия». Там подтвердили самые худшие опасения. Действительно, с 2023 года компания стала выявлять, как сказано в ее официальном пресс-релизе, «скрытых коммерсантов». В этом году специалисты компании проверили более 2 тысяч объектов, в основном туристическо-гостиничной направленности, и перевели на коммерческий тариф порядка 200 клиентов.

Как сказано в официальном ответе на запрос нашей редакции, льготным тарифом для населения могут пользоваться только те физические лица, целью которых является потребление электроэнергии исключительно для коммунально-бытовых нужд.

«То есть абонент проживает в доме или квартире и не ведет предпринимательской деятельности на энергоснабжаемом объекте. Применение тарифов, установленных для населения, не предполагает использование объекта в коммерческих целях»,

- сказано в письме АО «ТНС энерго Карелия».

Если же гражданин сдает в аренду дом или квартиру, то компания предлагает заключить договор электроснабжения с применением коммерческих тарифов. В случае, когда гражданин отказывается, компания направляет иск в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Если гражданин перестает сдавать в аренду недвижимость, то для возврата на обычный тариф, установленный для населения, ему придется вновь обратиться в АО «ТНС энерго Карелия», где проведут проверку и, если информация подтвердится, вернутся к привычному тарифу.

«Деятельность по выявлению «скрытых коммерсантов» - это одно из стратегических направлений в работе компании»,

- сказано в ответе на наш запрос.

Другими словами, все, что сейчас происходит с теми редкими «скрытыми коммерсантами», которых, с точки зрения АО «ТНС энерго Карелия» вывели на чистую воду, лишь начало масштабной работы по переводу всех арендодателей на «коммерческие» рельсы в части энергоснабжения.

Возникает вопрос, где компания берет данные о «скрытых коммерсантах»? Как мне пояснили в АО «ТНС энерго Карелия», ищут их через открытые источники. Руслан рассказал, что объявления об аренде дома давал на сайте «Авито». Очевидно, что источниками информации могут выступать сайты объявлений, специализированные туристические порталы, социальные сети, в общем все те ресурсы, которые используются для рекламных целей и привлечения потенциальных клиентов.

Уже появилась судебная практика, когда энергетические компании взыскивали с граждан, сдающих свои дома, серьезные суммы за «неосновательное обогащение».

«В случае если поставляемая по договору энергоснабжения электрическая энергия используется в предпринимательской деятельности, а не для личных (бытовых) нужд, в правоотношениях по указанному договору потребитель (юридическое лицо) не может быть отнесен к категории «население»»,

- сказано в решении Арбитражного суда Республики Алтай.

Допустим, что АО «ТНС энерго Карелия» действует в строгом соответствии с действующим законодательством и намерено активизировать свою работу по выявлению граждан, сдающих внаем свои дома и квартиры. Какие экономические процессы будут запущены, когда выявление «скрытых коммерсантов» приобретет массовый характер?

Очевидно, что все, кто сможет, попытаются «уйти в тень». Не трудно предположить, что количество самозанятых тоже существенно сократится.

По официальным данным УФНС по РК, с 2020 года в Карелии зарегистрировано 363 гостевых дома, в которых бизнес по размещению туристов ведут 320 самозанятых. По данным на июль 2023 года, в Карелии зарегистрировано 869 налогоплательщиков, сдающих квартиры в долгосрочную аренду. Из них 839 человек — это физические лица, и только 30 — индивидуальные предприниматели.

С 2020 года налоговые органы вели работу по легализации предпринимательской деятельности и многие граждане, получающие пусть незначительные доходы от сдачи квартир или домов внаем, предпочли оформить все «по-белому».

Понятно, что бизнес можно вести только в том случае, когда он приносит хоть какой-то доход. Работа себе в убыток называется другим словом. Не ставя под сомнение законность действий энергетических компаний по переводу клиентов, занимающихся предпринимательской деятельностью, на коммерческий тариф, задумаемся, к чему это может привести. Прежде всего к сокращению гостевых домов, так как на коммерческих тарифах им просто не выжить. Нехватка мест для размещения туристов приведет к росту цен, что точно не будет способствовать развитию туристического потенциала региона. Часть граждан, которые легализовались в качестве самозанятых и платят налоги, вновь попытаются «спрятаться» и нелегально сдавать жилье. Как говорится, наша песня хороша, начинай сначала.

Мотивы энергетических компаний очевидны. Это коммерческие структуры, которые заинтересованы в извлечении прибыли. И, когда такая возможность есть, ей грех не воспользоваться. Ничего предосудительно в этом нет и быть на может. Ведь не АО «ТНС энерго Карелия» отвечает за экономическое развитие региона.

С другой стороны, очень не хочется погружаться в прошлое, когда работать по-белому было не только не модно, но и экономически нецелесообразно. Наверное, руководителям республики необходимо, как минимум, собрать участников этого процесса и попытаться выработать компромисс. Очевидно, что невозможно сравнивать экономический потенциал крупной гостиницы в Петрозаводске и небольшого гостевого домика в глухой деревне. Для начала нужно создать хоть какую-то площадку для общественного обсуждения проблемы. В противном случае можно очень быстро разрушить то, что с таким трудом создавалось. В этом случает и АО «ТНС энерго Карелия» вряд ли окажется в выигрыше.