Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

Коммунальные платежи в России с 1 июля вырастут примерно на десять процентов, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Повышение размера платы за ЖКУ не было полтора года.

Повышение тарифов произойдет неравномерно по отдельным видам ресурсов и по регионам, пишет агентство «Прайм». На отдаленных территориях оно составит более 4%, а где-то достигнет 15%.

В большинстве регионов, где преобладают дома, не имеющие полного обеспечения всеми видами коммунальных услуг, повышение тарифов будет более ощутимым по газоснабжению и электроэнергии.

Экономист считает, что даже там, где рост тарифов будет несущественным, люди все равно почувствуют удорожание расходов на содержание домов, поскольку стоимость капитального ремонта и общедомовых расходов уже повышалась 1 января.

Более всего подорожает газ для приготовления еды - на 23%, горячее водоснабжение и водоотведение вырастут на 11-14%, тарифы на электроэнергию изменятся только в отдельные часы суток для квартир с отсутствием электроплит. Менее всего в пределах 8,7% подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе.

«По предположениям, существенное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5 процентов», - говорит эксперт. // фото «Петрозаводск говорит»