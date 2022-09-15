15 сентября 2022, 09:19
Зверье мое

Грамотная амуниция собак является залогом безопасности питомца

Преимущества поводка перед рулеткой разъяснил кинолог

Основные преимущества поводка перед рулеткой при выгуле собак назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, подбор правильной и безопасной амуниции – залог грамотного обучения и безопасности собаки, передает «Мослента».

Если перед хозяином стоит выбор, то специалист советует его сделать в пользу поводка, особенно для щенков, которым только предстоит научиться спокойно двигаться рядом с хозяином. Так как рулетка создает постоянное натяжение, и у собаки нет свободы для движения.

«Таким образом, формируется неправильное поведение животного на улице – собака будет все время тянуть хозяина на прогулке. Кроме того, при резких движениях пластмассовая ручка может вырваться из рук, ударить или напугать собаку, а тонкая лента может стать причиной ожога или пореза, если животное резко захочет сорваться с места»,

- объяснил кинолог.

А поводок таких опасностей не представляет. Поэтому он является не просто аксессуаром, а некой физической связью хозяина и питомца. Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец в той или иной ситуации.

«Поэтому очень важно подобрать такую амуницию, которая поможет собаководу донести свою просьбу или команду, а собаке беспрепятственно понять этот сигнал»,

- пояснил Владимир Голубев. Фото: pxhere.

Обсудить
Метки: 
Новости
совет кинолога
домашние питомцы
аксессуары для животных
поводок
рулетка