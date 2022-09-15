Грамотная амуниция собак является залогом безопасности питомца

Основные преимущества поводка перед рулеткой при выгуле собак назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, подбор правильной и безопасной амуниции – залог грамотного обучения и безопасности собаки, передает «Мослента».

Если перед хозяином стоит выбор, то специалист советует его сделать в пользу поводка, особенно для щенков, которым только предстоит научиться спокойно двигаться рядом с хозяином. Так как рулетка создает постоянное натяжение, и у собаки нет свободы для движения.

«Таким образом, формируется неправильное поведение животного на улице – собака будет все время тянуть хозяина на прогулке. Кроме того, при резких движениях пластмассовая ручка может вырваться из рук, ударить или напугать собаку, а тонкая лента может стать причиной ожога или пореза, если животное резко захочет сорваться с места»,

- объяснил кинолог.

А поводок таких опасностей не представляет. Поэтому он является не просто аксессуаром, а некой физической связью хозяина и питомца. Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец в той или иной ситуации.

«Поэтому очень важно подобрать такую амуницию, которая поможет собаководу донести свою просьбу или команду, а собаке беспрепятственно понять этот сигнал»,

- пояснил Владимир Голубев. Фото: pxhere.