Гостевой дом Salma: рай на земле в 80 км от Петрозаводска

Участницы проекта SUPERWOMAN получили подзарядку в окружении невероятной карельской природы и поделились впечатлениями от отдыха

Два солнечных дня красивые и успешные девушки Карелии, участницы проекта SUPERWOMAN провели в замечательном месте - гостевом доме «Salma».

Это один из самых больших домов Карелии, который идеально подходит для ретритов, отдыха большой компанией друзей, проведения праздника, а также отдыха всей семьей!



Хозяйка дома Виктория всегда с теплом и добротой встречает дорогих гостей: напечет калиток, накроет на стол, сделает все, чтобы гости чувствовали себя, как дома.





Девушки зарядились энергией, хорошо отдохнули, чтобы проложить активное участие на проекте, ведь впереди их ждет гала-шоу, которое состоится 14 мая в ДК Машиностроитель.



Найти свое место силы не так просто, но участницы проекта по секрету готовы с вами поделиться.





Всего в 80 км от Петрозаводска, в небольшой, но уютной деревушке Нижняя Салма и расположился гостевой дом Salma.

На площади в 450 кв.м. с комфортом разместится компания из 18-25 человек.





В распоряжении гостей:

• 5 спален

• 3 сан узла

• караоке

• бильярд

• финская сауна на 10-12 чел.

• зал на 100 кв.м с панорамными окнами

• большая придворовая территория

• зона барбекю

• терраса



Сердцем дома Salmi является живой камин на дровах, расположенный в центре большого зала.



Вся атмосфера здесь способствует максимальному расслаблению.



Только представьте, вас встречает удобный трансфер от Петрозаводска, в доме уже накрыт стол-фуршет по индивидуальному меню от опытного шеф-повара (возможно вегетарианское), в камине уютно потрескивают дрова.





А вечером вы всей компанией проводите время на большой придворовой территории и готовите ужин в зоне-барбекю.



В шаговой доступности расположилась р.Шуя и оз.Вогатозеро, в 5 мин.езды - Целебное голубое озеро и живописные пляжи. Все это в окружении невероятной карельский природы.



Каждой группе гостей - 3 часа финской сауны в подарок!





Забронировать дом для отличного отдыха можно на сайте.

На правах рекламы. ООО «Продюсерский центр «Карелия Норд», ИНН 1001322394.