Госдума запретила кредиторам навязывать заемщикам ненужные услуги

Работники кредитных организаций не смогут проставлять в договорах "галочки" за заемщика в знак согласия с условиями кредитования без его собственноручной подписи. Как сообщает «Российская газета», Госдума приняла закон, который призван защитить граждан при заключении договоров.

Авторы нововведения отмечают, что в банковской практике в последнее время участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров. В графах об условиях кредитования таких документов уже проставлены за заемщика отметки, означающие согласие с теми или иными условиями.

«В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика»,

- пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению экспертов, такая практика позволяет навязывать людям ненужные услуги и ведет к удорожанию кредитов.