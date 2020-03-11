Госдума окончательно приняла закон о поправках к Конституции

Госдума приняла в окончательном чтении закон о поправках в Конституцию. Документ был одобрен на заседании в среду.

Как сообщает ТАСС, поправки вводят не более двух президентских сроков для главы государства. Однако, действующий президент сможет баллотироваться на новый срок после вступления поправок в силу.

Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, его рассмотрение планируется на сегодня.