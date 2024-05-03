Главы городов и поселков Карелии приехали в Петрозаводск учиться

В Петрозаводске провели муниципальную школу для глав районов, городов и поселков Карелии. Не случайно в названии мероприятия использовано слово "школа" - руководители поселений собрались в Президентской академии, в том числе, и для того, чтобы повысить свои профессиональные компетенции.

"Это курсы повышения квалификации звена руководителей уровня районов и глав поселений. На этом мероприятии мы встречаемся, выслушиваем вопросы, разрабатываем стратегии их решения, а также координируем свои действия. В том числе, направленные и на реализацию федеральных проектов,"

- сообщил Александр Чепик, премьер-министр правительства Карелии.



Такие мероприятия по повышению квалификации руководителей проводятся регулярно, два раза в год.

Директор карельского филиала РАНХиГС Романа Пивненко считает, что это налаживает и укрепляет взаимодействие между местными и региональными властями, а также способствует совершенствованию системы местного самоуправления. // Видео: Юрий Крупянский, Ника плюс.