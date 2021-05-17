Гимнаст из Петрозаводска взял четыре медали на турнире в Новгороде

Сборная Карелии по спортивной гимнастике достойно выступила на втором этапе летней Спартакиады, который прошел в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Кандидат в мастера спорта из Петрозаводска Семен Марков завоевал на соревнованиях четыре медали. Он получил серебро в упражнениях на перекладине и в вольных упражнениях и стал бронзовым призером на брусьях и на коне, а также занял четвертое место в многоборье.

Команда юниорок из Карелии в составе Анны Трумгеллер, Софьи Алексеевой, Дианы Каштановой и Вероники Миллер заняла пятое место в командном многоборье. Фото источника