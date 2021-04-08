ГИБДД Карелии предупредила водителей об испытании непогодой

В Карелии на смену погожим весенним дням неожиданно пришла настоящая зима. Четверг стал испытанием непогодой. Но мокрый снег с дождем ожидается и в пятницу, и в субботу. Добавится еще и разница температур. Ночью в пятницу в пределах -1,-6, а днем +2, +7. В субботу ночью +1, -4, днем до +8.

В Петрозаводске в пятницу и субботу также прогнозируются дождь с мокрым снегом и перепады температур.

В связи с непогодой Госавтоинспекция республики предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки. Автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, не выполнять резких маневров. (фото vestitambov.ru)