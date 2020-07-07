Георгий Иванов рассказал, зачем городу нужен главный художник

Текст: Хельга Белянцева

Известный карельский живописец и дизайнер, в прошлом главный художник столицы Карелии Георгий Иванов в июле отмечает юбилей — 75 лет. Корреспондент «Петрозаводск говорит» побеседовала с Георгием Валерьяновичем о творчестве, деятельности на посту главного художника Петрозаводска и о его взгляде на сегодняшнее состояние города.

— Вы художник-акварелист и дизайнер. Какое значение имеет для вас каждая из этих специальностей?

— Это моя любовь — и та, и другая. Учился я в академии (В то время — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной. — Авт.) на факультете «Интерьер и оборудование», там одновременно с проектированием мы занимались рисунком и живописью. Когда окончил, приехал по приглашению работать в Петрозаводск. Здесь проходила моя преддипломная практика — я делал интерьеры Дома бокса. И руководство города решило меня пригласить на должность главного художника. Я приехал в 1972 году и проработал 15 лет.

— Можно сказать, что дизайн — это больше для денег, а живопись — для души?

— Ни в коем случае. Потому что дизайн — это такая же область искусства, только она сопряжена также с архитектурой, с пространством, с технологией. Это очень интересно и увлекательно. В наше время дизайнеры стоят на первых ролях в мире в архитектуре, потому что сейчас пришли к тому, что дома стали создавать, как скульптуры. Например, американский архитектор Фрэнк Гери — он дизайнер, а строит такие сумасшедшие здания! Так что я считаю, что дизайн — это всеобъемлющая специальность.

— На вашей персональной выставке, которая сейчас работает в медиа-центре «Vыход», представлены в основном акварели, выполненные в последнее десятилетие. Сейчас вы стали больше времени уделять живописи?

— Да, несомненно. Интерьеры, благоустройство, озеленение — отошли на второй план. Но, естественно, дизайн — это то, на чем можно зарабатывать. Живопись не продается, как пирожки.

— Живопись для вас — это отдых?

— Нет, живопись — это большая работа. Просто меняется вид деятельности, поэтому кажется, что отдыхаешь, переключаешься на другие эмоции. Я исповедую неоромантизм — это я сам придумал такое течение. Когда пишешь конкретный пейзаж, ты, собственно говоря, пишешь то, чем тебя удивило увиденное, и даже то, чего еще не видно, но хочется это как-то выразить. Как сегодня, пробивались лучи сквозь листву деревьев на воду, а над водой был легкий туман. Создавалось некое марево, которое хотелось бы изобразить так, как ты чувствуешь. Но это очень сложно.

— А как вы отдыхаете от работы?

— Рыбачу, во-первых. Потом, спортом занимался всю жизнь, сейчас уже меньше, естественно. А раньше — хоккей, футбол, бокс, теннис.

— Как вы относитесь к тому, что вас считают самым известным карельским художником-акварелистом?

— Ну, это сказал Сергей Терентьев (Художник и арт-директор медиа-центра «Vыход». — Авт.). Конечно, тут важно мнение других, а не мое. Мне нравилось, когда Дмитрий Учуваткин — отличный художник, светлая ему память, говорил: «Георгий — первая кисточка акварели!» (смеется). Раньше были классные художники Саша Харитонов, Семяшкин Александр. Сейчас у нас: Каштанов, Кошелева, Ваян, Киселев, Антонова, Эйла Тимонен — прекрасные акварелисты.

Акварель в Карелии очень активно развивается, у нас состоялось множество хороших художников именно в акварели. В городе Кургане, где проходят всероссийские выставки акварельной живописи, Петрозаводск даже назвали северной столицей акварели. На международных биеннале «Арт—Мост—Акварель» в Петербурге, в которых принимают участие по 15-20 стран, мы постоянно занимаем первые места.

— Планируется ли в ближайшее время выставка, которая будет посвящена вашей деятельности как главного художника Петрозаводска?

— Как раз недавно у меня была встреча с Сергеем Терентьевым. Я показал ему чертежи интерьеров, проекты благоустройства города, которые были мной разработаны. И он говорит: «Слушай, это ведь у тебя не на компьютере сделано, а все вычерчено! Каждую работу в раму — и надо сделать отдельную выставку.»

Георгий Валерьянович указывает на стенды, развешанные по стенам мастерской. На них фотографии знакомых городских объектов: пушки, установленной на месте основания Петрозаводска, горбатых мостиков через Лососинку и Неглинку, Зала Благородного собрания в Национальном музее, Партизанской поляны (основы нынешней Аллеи памяти и славы) и многих других.

— Так что, конечно, работа интереснейшая, и много чего я мог бы и сейчас сделать. Но заказов нет, и потом, сейчас так все перевернулось — ни главного художника, ни главного архитектора в городе нет. Это самое настоящее безобразие!

Я проработал на этой должности 15 лет, и знаю, что это такое. Это каждый день с самого утра встать и до вечера заниматься только городом! Начиная от покраски зданий и заборов до благоустройства скверов, парков, улиц, оформления фасадов зданий, интерьеров. Это все эстетика города, и ужасно, что сейчас к этому такое отношение.

— Что вы думаете по поводу того, что сейчас при разработке проектов благоустройства города проводят опросы общественности?

— Какое может быть общественное мнение на этот счет?! Должны быть профессионалы. Можно привести такое сравнение. Проходит медицинский консилиум, и среди собравшихся 15-ти человек только один врач. Один говорит: «Давайте эту часть резать», другой: «Нет, надо эту часть». А мнение хирурга не учитывается. Вот так примерно сейчас происходит у нас в городе.

— Из того, что вы сделали для Петрозаводска, есть что-то, что вам кажется наиболее значительным?

— Дело не в значительности. Я создавал систему — благоустройства, озеленения, оформления города, в которой все связано.

— А есть какие-то любимые проекты?

— Они все любимые. Вот они, здесь на фотографиях. Конечно, многие вещи были не сделаны. А эти сделаны, хотя, конечно, не на сто процентов. Потому что на сто процентов — это вообще исключено. То материалов нет, то людей, то руки растут у строителей не с той стороны. Вот, например, памятное место основания города. Это я как раз пришел после академии в 1972 году, а в 1973-м было 270 лет городу. Мэр Петрозаводска Павел Сепсяков сказал мне: «Сделай что-нибудь такое, найди, куда мемориальную доску повесить или еще что-то». Но нас так не учили. Нас учили находить, «откуда ноги растут». И, поскольку город пошел от пушечного завода, пушку установили на том самом месте, где были оружейные мастерские.

— Кстати, как вы относитесь к тому, что сейчас демонтируют оригинальную литую плитку с площадки, где стоит пушка, и заменяют брусчаткой?

— Я категорически против! Ведь интереснейшее дело: это каменная литая плитка, которая смотрится как металл. Но никто не спрашивает автора, представляете! И они думают, что что-то улучшают. Если бы где-нибудь в Европе попробовал кто-то так сделать, там просто засудили бы тех людей, которые берут на себя такую ответственность, сами в этом ничего не понимая.

— Вы также оформляли пойму реки Лососинки. Что вы думаете о том, как это место выглядит сейчас, в частности, насколько там вписывается детская площадка, установленная на месте бывшего городского пляжа?

— Сейчас уже не знают, куда еще впихнуть детские площадки. Вроде бы все они разные, но на самом деле выглядят одинаковыми. Конечно, детям это нужно, и я только за. Но каждой вещи необходимо свое место. Там можно было бы сделать для детей какой-то сектор, но то, что там установили, смотрится странным базаром.

— А, с вашей точки зрения, какой из объектов, которые вы делали, сейчас наиболее сильно пострадал или просто изменился?

— Я не знаю, насколько тут можно сказать "пострадал", но вот, например, мы делали в течение многих лет Поляну партизанской славы. Камень, который там был поставлен, потом обезобразили. На нем не должно быть таких изображений — как открыточка, выбиты барельефчики. Мелкота на таком крупном объеме. Также там существовал косогор, был создан карельский ландшафт — потом его выровняли этой стенкой. Сделали качественно, но напрочь разрушили все то, что было задумано.

Или, например, как сейчас в парке Ямка сделали дорожки. Ну зачем делать такие дорожки, чтобы там могли проехать три машины? Во-первых, материала затратили как минимум в два раза больше, чем могли бы. Не нужны такие широкие дорожки, как будто по ним должны идти колонны шеренгами по десять человек! Два-три метра — это край. Очень много таких накладок. Оттого что так это и идет: все случайно, какой-то начальник что-то сказал. А ведь свои дачные участки чиновники так не оформляют — обращаются к дизайнеру.

— Интересно знать ваше мнение и о других объектах, которые вызывали в последнее время споры: стела воинской славы, площадь Гагарина, с которой, наконец, убрали «Биг Бен».

— Насчет места для стелы я даже не задумывался, хотя меня спрашивали об этом несколько раз. Потому что знал, что мнение специалистов все равно никто не слушает. Так же и на площади Гагарина — ну, сняли «Биг Бен», который уже стал притчей во языцех. По идее, можно было и оставить его, убрать только верхнюю часть — какие-то смешные металлические конструкции. Осталась бы стела, все-таки это наш гранит. Раньше там собирались сделать фонтан — я лично его проектировал. Предполагалось сделать огромную чашу, со светом, музыкой. Как олицетворение Карелии — елки и падающая вода. Потом подсчитали стоимость, и все заглохло. А я считаю, что скульптура струй воды вписывалась бы там лучше всего.

Но не хотелось бы говорить о плохих сторонах. Надо думать о будущем, о том, каким должен стать Петрозаводск. Вот, например, город сейчас зеленый, но такой он три месяца. А нам можно сделать его вечно зеленым, если мы будем сажать ели и сосны. Раньше ведь везде по Неглинке и Лососинке росли сосны. Где-то и сейчас растут. Надо эти посадки восстановить, и высаживать деревья группами. И тогда это будет зеленый город — столица лесной Карелии.

Персональная выставка Георгия Иванова «Карелия», посвященная 75-летию художника и 100-летию республики, на которой представлено около 30 акварелей, будет работать в медиа-центре «Vыход» (пр. Карла Маркса, 14) до конца лета. Режим работы: 10:00 — 19:00, понедельник — выходной.