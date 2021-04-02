ФСБ заинтересовалась победителем конкурса «Земский учитель» в Карелии

Жительницу Ленинградской области заподозрили в мошенничестве с выплатами из бюджета в рамках программы «Земский учитель». Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ по Карелии при содействии регионального министерства образования.

Женщина участвовала в конкурсе на замещение должности учителя в школе №6 в Сортавале по программе «Земский учитель». Как предполагают в ФСБ, женщина предъявила в комиссию «заведомо поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий». Это дало ей возможность победить в конкурсе, а также претендовать на единовременную выплату в один1 миллион рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. (фото cnews.ru)