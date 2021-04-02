Карелия потеряла из-за «черных лесорубов» 13 тысяч «кубов» леса

Карелия потеряла из-за «черных лесорубов» в прошлом году тринадцать тысяч кубометров. Об этом сообщает «Российская газета», ссылающаяся на данные Рослесхоза.

Сильнее всего в стране от рук «черных лесорубов» пострадала Иркутская область, где в прошлом году нарушители вырубили 415 тысяч «кубов» тайги. По Северо-Западу показатель не превышает 20 тысяч. Больше всего леса нарушители вырубили в нашей республике. В антирейтинге наш регион занимает 14 позицию. Для сравнения в Архангельской области в 2020 году нелегально заготовили 10 тысяч «кубов» леса.

По прогнозу экспертов, в будущем объем незаконных рубок будет снижаться благодаря модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая должна обеспечить прозрачность движения древесины от делянки до места переработки.

По сообщению издания, Архангельская и Вологодская области уже участвуют в этом процессе. С 1 июля система перекроет кислород черным лесорубам по всей России.

Компенсировать потери вырубленного леса призвано лесовосстановление. По данным департамента лесного хозяйства СЗФО, округ восстановил 91,4% вырубленного и погибшего леса при плане 84,9%.

Ранее вопрос реализации изъятой у «черных лесорубов» древесины обсудили на совещании президента с членами кабинета министров. Президент Владимир Путин призвал детально проработать механизм реализации конфиската, иначе к этому процессу «прилепятся» те, кто незаконно добывал древесину. (фото newkuban.ru)