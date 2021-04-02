В районах Карелии на следующей неделе отключат электричество

Карельские энергетики продолжают выполнять ремонтные работы на энергообъектах. На время работ могут отключать электричество. О временных неудобствах, которые могут возникнуть с 5 по 11 апреля, жителей Костомукши и девяти районов Карелии предупредила «Прионежская сетевая компания».

Так, электричество могут отключить:

Лоухский район:

- 6 апреля с 14.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- 7 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Кестеньга: улица Северная.

- 8 апреля с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Сортавальский район:

- С 5 по 11 апреля с 9.30 до 17.00. Город Сортавала: Гидрогородок.

Сегежский район:

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- 2, 6, 7, 8, 9 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

- С 5 по 8 апреля с 14.00 до 19.00. Поселок Пертозеро.

- 5 апреля с 9.00 до 10.00 и 11 апреля с 16.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 6 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 1, 3, 5, 7), 50 Лет Октября (дома 2-11), 20-й квартал (дома 13-21), Строителей (дома 2-8).

- 6 и 7 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Западный микрорайон (потребители будут переведены на питание электроэнергией от передвижной дизельэлектростанции).

- 7 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Калинина (дома 6, 9, 10), 50 Лет Октября (дома 12-29), Строителей (дома 1, 3, 5, 10, 12), Сегежская (дома 2-10), Петрозаводская (дома 2-12).

- 8 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 25-32).

- 9 апреля с 13.00 до 17.00. Поселок Надвоицы: улицы Пришвина, Железнодорожная.

Кемский район:

- 5 апреля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 5 апреля с 8.30 до 13.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4.45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1, 3).

- 5 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), здание районного военкомата.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Кривой Порог: здания котельной, фильтровальной станции, телерадиовышки.

- 6 апреля с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (дома 1, 1-А, 2, 3), здания котельной, фильтровальной станции, «Почты России», школы, водозабора.

- 7 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Некрасова (дома 20-64).

- 7 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 9-А,15-А,13-А,11-А,13-Б).

- 8 апреля с 13.30 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

- 8 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А), здание насосной станции.

Кондопожский район:

- 6 апреля с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улица Набережная, Онежская.

- 6 апреля с 10.30 до 11.00. Город Кондопога: улицы Советов, Комсомольская, здания районной прокуратуры, ФОКа.

- 6 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников, Максима Горького, Пролетарская.

- 8 апреля с 12.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ «Заря», СОТ «Надежда».

- 9 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Весенняя, Пионерская, Подгорная.

- 7 апреля с 8.30 до 9.30. Город Кондопога: улица Комсомольская.

- 7 апреля с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Бумажников, здание Дворца искусств.

- 7 апреля с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Бумажников, здание насосной станции.

- 7 апреля с 15.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Заводская, Калинина.

- 8 апреля с 9.00 до 11.30. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

Костомукша:

- с 7 по 9 апреля с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Пертунена (частично), Перкова (частично), Калевальская, Совхозная, Набережная (частично).

Калевальский район:

- 5 апреля с 9.30 по 11.00. Поселок Боровой: улицы Набережная, Почтовая, Речная, здание Дома культуры.

- 5 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Пионерская, Северная, Мира, Строительная.

- 6 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: промышленная зона ДРСУ.

- 6 апреля с 9.30 до 13.00. Поселок Куусиниеми: здания ИП Лесонен и ООО «Светвуд Карелия».

- 7 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Октябрьская, Железнодорожная (дома 13,15,16,16-А,18), Гористая (дома 1,3,5,7,9,11,13,15).

- 7 апреля с 13.00 до 14.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 6,4) Школьная, Советская (дома 8,10), переулок Горный, здания поселковой администрации, магазина «Магнит», детского сада, вышка РТРС.

- 8 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции.

Лахденпохский район:

- С 5 по 9 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола (частично).

Пряжинский район:

- 5 апреля с 9.00 до 15.00. Поселок Кутижма.

- 5 и 6 апреля с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Дружинина, Сушевича, Новая.

- 7 апреля с 10.00 до 15.00. Поселок Вилла-Гора.

Прионежский район:

- 5 апреля с 10.00 до 17.00. Деревни Педасельга, Царевичи, местечко Лососинное.

- 9 апреля с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревень. (фото vestirama.ru)