Форелеводческое хозяйство заплатит за загрязнение земель мертвой рыбой

Суд Лахденпохского района не стал менять постановление Россельхознадзора, которым ведомство наказало форелеводческое хозяйство за загрязнение сельскохозяйственных земель биологическими отходами. Нарушения выявили еще в прошлом году, форелеводов оштрафовали, сообщили в Россельхознадзоре.

Предприятие арендовало участок земли около Ладожского озера. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что в трех метрах от мелиоративного канала предприниматели самовольно оборудовали компостную яму.

В деревянном коробе хранилась мертвая радужная форель, пересыпанная слоями опилок. Всего в яме было примерно шесть тысяч килограммов биологических отходов.

Однако их уничтожение путем захоронения в землю категорически запрещается. Поэтому предприятие привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Также выяснилось, что плодородный слой почвы перекрыли биологическими отходами на площади 72 квадратных метра. Земельный участок в результате этих действий форелеводов был выведен из сельскохозяйственного оборота.

За это предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако форелеводы со вторым штрафом не согласились и обратились с жалобой в Лахденпохский районный суд. Суд встал на сторону Россельхознадзора. // Фото: «Прорабофф»