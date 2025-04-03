«Спасение утопающих»: петрозаводчане не могли выйти из подъезда

Текст, фото: Елена Малишевская

Минувшие выходные стали экстремальными для жильцов дома № 8 по улице Судостроительной. Подъезд оказался затоплен, вода стояла по колено, бабушка 1941 года рождения не могла попасть к себе в квартиру. Всю субботу и все воскресенье обитатели дома обзванивали организации, которые могли бы помочь в «спасении утопающих». На исходе уик-энда осушить подъезд взялась аварийная служба управляющей компании. Рассказываем, как это было.

Об этом доме на Ключевой портал «Петрозаводск говорит» уже рассказывал два месяца назад: тогда лопнувшая труба центрального отопления наполнила три этажа горячим паром, дымом и влагой. Ни ЕДДС, ни аварийная служба, ни МЧС, ни полиция - никто не пришел на помощь людям до самого утра. На высоте оказались лишь медики, примчавшиеся к женщине-инвалиду, которой стало плохо. В память о той ночи в доме остались фактурные стены.

Не то чтобы нам очень хотелось описывать все коммунальные беды одного конкретного дома. Но каким-то удивительным образом именно здесь, на Судостроительной, 8, случаются все типичные аварии. И происходят они в соответствии с сезонами: зимой, в морозы, взрываются трубы отопления, весной происходит затопление подъезда. И коммунальные службы тоже ведут себя типично - просто не приезжают.

«Это кошмар какой-то! Вчера целый день сами вычерпывали воду из подъезда, сегодня опять по колено воды. Заявки оставили везде где можно — никто не приезжает»,

- рассказала жительница дома Ирина.

«Я хотела в магазин выйти, и как? У меня даже резиновых сапог нет. А вы бы видели, как наша соседка 1941 года рождения домой попадала... Бедная бабушка страху натерпелась»,

- рассказала жительница дома Екатерина.

Непонятна была причина такого наводнения: то ли все случилось из-за активного таяния снега и того, что дом находится под горкой. То ли где-то прорвало трубу. То ли засоренными и переполненными водой оказались канализационные колодцы. Без специалистов не разберешься, но они к горожанам ехать не спешили.

В воскресенье, около девяти часов вечера к дому подъехала аварийная служба управляющей компании «Профессионал»: двое молодых парней, один в резиновых сапогах, другой — в кроссовках. Какое-то время неспешно дискутировали: ехать за второй парой сапог или нет. Решили, что одной пары достаточно. Предложили резиновые сапоги и мне: «Вот тут, на козырьке валяются, наверное, «Водоканал» оставил, хотите надеть?». Я почему-то не захотела. Жильцы дома рассказали, что подтопления подъезда случаются каждую весну, но в этом году наводнение просто экстремальное, и вряд ли оно от растаявшего снега — его было немного.

Сотрудники аварийной службы открыли и показали содержимое канализационных колодцев: во всех трех стояла вода. Ручьи текли и возле дома и возле магазина «Магнит».

Все, что могла предложить аварийная служба — откачать воду из подъезда с помощью насоса и шланга. Причем шланг был очень коротким - всего пара метров, то есть вода выливалась из подъезда на улицу, а дом, как мы помним, под горкой. Нетрудно было предугадать, что через короткое время вода окажется снова в подъезде.

«Мы оставим шланг на ночь, пусть качает. Если никто его тут не повредит или не украдет, утром сможете спокойно выйти из дома, будет сухо»,

- заверили парни из аварийной службы.

Как сообщили нам позже жильцы дома, специалисты «Водоканала» к ним все-таки приехали. Но уже в понедельник. Что, в общем, логично: работать в рабочее время. В субботу и воскресенье отдыхать.

«Был засор канализации. Почистили»,

- рассказали нашей редакции в пресс-службе «Водоканала».

Дому на Судостроительной, 8 уже почти семьдесят лет — он 1956 года постройки. Горячего водоснабжения нет. Окна в коридорах общего пользования не открываются. Окна на чердаке выбиты. Про капитальный ремонт жильцы дома уже и не мечтают. И не понимают, куда деваются их взносы на КП, которые они регулярно платят.

После очередных экстремальных выходных жительница дома Екатерина наверняка купит себе пару резиновых сапог. А еще можно приобрести костюм химзащиты, противогаз, запас песка и лопату. Так, на всякий случай.