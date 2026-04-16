Фонд защитников природы и ВТБ реализовали природоохранные проекты

ВТБ совместно с Фондом защитников природы реализовал проекты по сохранению биоразнообразия в 26 регионах России, в частности, в список вошли Санкт-Петербург и Ленобласть, Архангельская, Мурманская и Калининградская области, Республика Карелия.

Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

В прошлом году на форуме ВТБ совместно с Фондом защитников природы заявили о создании системы поддержки особо охраняемых природных территорий. За год нам удалось запустить в работу проекты в 26 регионах России и выделить молодым экологам и юннатам гранты более чем на 14 млн рублей, но это лишь часть инициатив, направленных на спасение редких видов животных, борьбу с браконьерами и устранение экокатастроф. В 2026 году планируем расширять форматы помощи заповедным территориям,

– прокомментировала Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Россия обладает одним из крупнейших природных потенциалов в мире, при этом несколько лет назад крупнейшие международные экологические организации прекратили свою деятельность в стране. Благодаря работе с Фондом защитников природы нам удалось масштабировать программы поддержки биоразнообразия и повысить их эффективность,

– добавила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Для противодействия браконьерству была создана оперативная группа инспекторов в Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Фонд закупил оборудование и снаряжение для инспекторов, провел обучающие мероприятия, создал методические материалы для сотрудников госинспекции. За год совершено 7 рейдов на особо охраняемых природных территориях, выявлено 30 нарушений, в том числе незаконная ловля рыбы.

В ряде других регионов реализованы проекты по сохранению биоразнообразия.

В ликвидации последствий аварии в Чёрном море помочь осуществлялась по трём направлениям: спасение птиц, спасение морских млекопитающих (дельфинов, в том числе краснокнижных) и помощь волонтёрам, которые очищали побережье от мазута. Для более чем 10 000 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, волонтерами и ветврачами был построен реабилитационный центр. Также для спасения птиц было передано оборудование и материалы, организована закупка расходников. Фондом была организована помощь Центру спасения дельфинов «Дельфа» в строительстве экстренного госпиталя для дельфинов анапской части черноморского побережья. Построен бассейн для дельфинов и подведены коммуникации.