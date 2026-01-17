Фестиваль «На лыжи!» стартовал в Петрозаводске

Сегодня, 17 января, на трассах спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске состоялся первый соревновательный день традиционного регионального фестиваля «На лыжи!» (0+), сообщили в Центре спортивной подготовки.

В гонках на дистанциях 1, 3 и 5 км на старт вышли 448 участников из 12 районов Карелии. В первый соревновательный день сильнейших определяли в гонке свободным стилем. Завтра состоятся гонки классическим стилем.

По итогам двух соревновательных дней сформируют команду Карелии для участия в V всероссийских Арктических играх, которые пройдут в марте 2026 года в Салехарде.