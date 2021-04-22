Еще один памятник зодчества восстановят в музее-заповеднике «Кижи»

Еще один памятник деревянного зодчества в музее-заповеднике «Кижи» восстановят вологодские реставраторы, сообщает сайт cultinfo.ru

Конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Серова» выиграла компания «Вологодские реставраторы».

Деревянный двухэтажный дом, построенный в 1874 году богатым крестьянином Титом Серовым, находится в деревне Дудниково, на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», в полутора километрах от острова Кижи.

Дом представляет собой образец северного деревянного зодчества с большим сараем в задней части, взвозом и приставным двухъярусным крыльцом-галереей, резными наличниками и кронштейнами. С 1930 года в здании располагалась деревенская школа, а в 1978 года там живут сотрудники музея. В 2010 году жильцов расселили в связи с тем, что дом находился в плохом состоянии, его нужно было реставрировать.

Реставрацией сруба дома Серова занимался АРЦ «Заонежье». Компании «Вологодские реставраторы» предстоит сделать оконную столярку, устроить новую тесовую кровлю и взвоз, восстановить резные декоративные украшения в светелке и на балконе. В 2022 году дом будет подключен к коммунальным сетям, а в 2023-м вновь откроет двери для жильцов – сотрудников музея-заповедника.

Компания «Вологодские реставраторы» уже работала с памятником деревянного зодчества в Карелии. Именно они реставрировали дом смотрителя курорта в Марциальных Водах. Мастера также восстановили целый ряд деревянных домов, являющихся объектами культурного наследия, в Вологде.

Фото с сайта cultinfo.ru