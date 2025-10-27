Элиссан Шандалович: КСП играет ключевую роль в парламентском контроле

В совещании приняли участие вице-спикер Законодательного собрания Ольга Шмаеник, руководители комитетов Сергей Шугаев, Анна Лопаткина, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова, Татьяна Тишкова, Алексей Хейфец, а также председатель Контрольно-счетной палаты Карелии Елена Антошина, ее заместитель Наталья Усольцева и аудиторы Елена Логинова и Дмитрий Корняков.



В сложной финансово-экономической ситуации особенно важно, насколько эффективно используются бюджетные средства. КСП играет ключевую роль в системе парламентского контроля»,

— подчеркнул Шандалович.

Председатель Контрольно-счетной палаты Елена Антошина сообщила, что за 9 месяцев 2025 года было проведено 68 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Были проверены вопросы управления дебиторской задолженностью, использования земель, обращения с безнадзорными животными, имущественной и закупочной деятельности. Контролю подверглись 92 объекта — от органов власти до государственных предприятий, в том числе впервые проверенное ГУП «Карелфарм».Совместно со Счетной палатой РФ был проведен аудит в сфере обращения с ТКО.

В соответствии с соглашениями о передаче полномочий проверены годовые отчёты местных бюджетов Чупинского поселения, Медвежьегорского и Муезерского районов, четырёх городских округов и 12 сельских поселений. Проанализирована реализация поручений Президента по снижению дебиторской задолженности в Питкярантском, Лахденпохском, Лоухском, Кондопожском районах и Петрозаводске.

Объём проверенных средств — 25,5 млрд рублей. По итогам проверок власти вносят изменения в нормативные акты или принимают новые для устранения нарушений.

Вице-спикер Ольга Шмаеник отметила необходимость оценки эффективности господдержки малого и среднего предпринимательства.

Эту работу совместно с Контрольно-счетной палатой нам обязательно нужно продолжать. В ближайшее время мы вместе с министерством экономического развития и профильным вице-премьером оценим эффективность мер господдержки, которые были предоставлены в сфере туризма, и выйдем с предложениями в адрес Контрольно-счетной палаты»,

— сказала она.

Леонид Лиминчук подчеркнул важность аналитики КСП для оказания эффективной государственной поддержки в условиях ограниченных ресурсов. Марина Гуменникова сообщила, что проверка расходов на отлов безнадзорных животных выявила необходимость изменения подходов — соответствующие рекомендации направлены в профильное министерство.

Анна Лопаткина предложила уделить внимание инициативному бюджетированию — КСП готова включить это направление в план на 2026 год по решению депутатов. Ирина Кузичева отметила консультационную поддержку аудиторов для муниципалитетов и предложила проводить практические занятия в рамках муниципальной школы.

По итогам совещания Шандалович поручил комитетам подготовить предложения по включению новых тем в план Контрольно-счетной палате на 2026 год.

Фото: ЗС РК