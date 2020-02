Эксперты посоветовали удалить со смартфона некоторые приложения

Более двадцати популярных приложений для Android могут быть опасными для пользователей. Общее количество скачиваний этих приложений из Google Play превышает 328 миллионов, пишет сайт BGR.

Эти приложения запрашивают большое количество лишних разрешений на доступ к разным частям системы, подвергая риску личные данные пользователей. Среди них - возможность совершать звонки, записывать видео, делать фотографии, вести аудиозаписи и многое другое.

Например, приложение Candy Selfie Camera требует доступ к точным данным местоположения, информации о состоянии телефона, log-файлам, внешнему и внутреннему хранилищам. Другая программа, Sound Recorder, при запуске требует предоставить ей доступ к камере.

Полный список вредных и опасных приложений выглядит так: Sound Recorder, Super Cleaner Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Candy Selfie Camera, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy! Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.