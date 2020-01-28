Эксперт рассказал об ошибках водителей при торможении в гололед

Эксперт издания «За рулем» Илья Пименов дал некоторые советы водителям по правильному торможению в гололед. Специалист перечислил также некоторые типичные ошибки, способные усугубить ситуацию.

Эксперт отметил, что в старых учебниках по вождению может встречаться ошибочный совет имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Как заметил Пименов, ни один человек не способен работать с педалью тормоза настолько быстро, при этом в экстренной ситуации этим можно лишь навредить, увеличив тормозной путь.

Автор статьи также привел совет водителям автомобилей с механической КПП тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь на первую передачу. «Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим», - пояснил Пименов.

Кроме того, эксперт призвал не использовать при торможении в гололед ручник, так как задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком. Пименов отметил, что главное при езде по скользкой дороге - это контроль дистанции, внимательность и отсутствие спешки.