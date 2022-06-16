Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку регионов Северо-Запада

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку городов «Северного ожерелья», сообщает «Петербургский дневник». В специальный трек-лист вошел отрывок из балета «Сампо» карельского советского композитора Гельмера Синисало.

Также в программе проекта «Поющие мосты» – отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра и другие симфонические композиции. Также на пролеты моста выведут лазерные изображения главных достопримечательностей регионов.

Мост через Неву разведут в ночь с 18 на 19 июня в 01:10.

Гельмар Синисало родился в Златоусте в 1920 году. Семья некоторое время жила в Карелии, Ленинграде, затем снова в Петрозаводске. В юном возрасте он учился игре на флейте в классе Н. А. Солнышкова, продолжил обучение в Петрозаводском музыкальном училище (ныне Петрозаводский музыкальный колледж имени К. Э. Раутио), работал солистом симфонического оркестра Карельского радио. В 1948—1957 годах преподавал в Петрозаводском музыкальном училище. В 1956 году возглавил карельское отделение Союза композиторов СССР и оставался на этой должности до самой смерти. Как композитор и общественный деятель, внес большой вклад в развитие музыкального искусства Карелии, неоднократно получал различные премии и награды. (фото spbdnevnik.ru)