Двое водителей пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском

В воскресенье, 6 февраля, на 16-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик полиции Прионежского района.

Инцидент случился в 11:25. По данным ведомства, 43-летний водитель автомобиля «Шевроле», житель Петрозаводска, совершил выезд на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Нива», которым управлял 53-летний житель Кондопоги.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Обстоятельства происшествия выясняются. Фото источника